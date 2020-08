2 Menschen bei Protesten gegen Polizei-Gewalt in den USA erschossen

Bei den Protesten gegen Rassismus und Polizei-Gewalt in der Stadt Kenosha in den USA sind 2 Menschen erschossen worden. Eine weitere Person wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Man weiß noch nicht, was genau passiert ist. Vor den tödlichen Schüssen hatte es Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Polizisten gegeben.