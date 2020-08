Menge der Abgase des Lkw-Verkehrs seit 1990 verdoppelt

Die Menge der Abgase durch Lkw-Verkehr in Österreich hat sich seit dem Jahr 1990 mehr als verdoppelt. Mittlerweile gibt es viel mehr Autos also vor 30 Jahren, deshalb gibt es auch mehr schädliche Abgase. Man unterscheidet zwischen Personenverkehr, also Pkw, und Güterverkehr, also Lkw. Beim Personenverkehr sind die Abgase seit dem Jahr 1990 um etwa 60 Prozent gestiegen. Beim Güterverkehr waren es 112 Prozent.