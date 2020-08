Erste Sommerschule in Österreich gestartet

Die erste Sommerschule ist am Montag in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland gestartet. In den anderen Bundesländern startet sie am 31. August. Die zweiwöchigen Kurse sollen Kindern helfen, die nach der Umstellung auf Fern-Unterricht wegen Corona besondere Hilfe in Deutsch brauchen. Die Teilnahme an der Sommerschule ist freiwillig und gratis. Ist man aber angemeldet, muss man auch in die Schule gehen.