Baden an der Neuen Donau wegen Hochwasser verboten

In den vergangenen Tagen hat es in Österreich heftig geregnet. Die Flüsse führen deswegen mehr Wasser als sonst. In Wien hat die Neue Donau normalerweise einen Wasserstand von 2,5 Metern. Jetzt liegt der Pegelstand aber bei 6,12 Metern. Außerdem ist die Strömung stärker als sonst und das Wasser ist stärker verschmutzt. Die Stadt Wien hat deshalb am Mittwoch verboten, in der Neuen Donau zu baden.