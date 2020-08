Durch Starkregen droht Hochwasser-Gefahr

Am Dienstag ist es in Österreich wegen starkem Regen zu Verkehrs-Behinderungen gekommen. In Oberösterreich wurde der Hochwasser-Alarm ausgelöst, da der Wasserstand von Flüssen mehrere Meter anstieg und drohte bald überzulaufen. In Kärnten wurde die Bahnstrecke zwischen Feldkirchen und Villach an mehreren Stellen unterbrochen.