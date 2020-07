In Pflegeheimen und Krankenhäusern wird die Maskenpflicht auch gelten

Am Dienstag hat die österreichische Regierung verkündet, dass ab Freitag eine erweiterte Maskenpflicht gilt. Masken müssen dann wieder beim Einkaufen in Supermärkten, in Banken, in der Post, in Tankstellen und Bäckereien getragen werden. Auch bei Besuchen in Gesundheits-Einrichtungen wie in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Kur-Anstalten gibt es ab Freitag eine Masken-Pflicht.