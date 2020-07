EU einigt sich auf 1,8 Billionen schweres Finanzpaket

Facebook

Dieses Geld soll in den Jahren 2021 bis 2027 ausgegeben werden, um der Wirtschaft in der EU zu helfen. Die Regierungs-Chefs verhandelten 5 Tage lang in Brüssel, bis sie sich einigen konnten.

Mit dem Geld sollen nicht nur die Folgen der Corona-Krise bekämpft werden. Man will eine digitalere und Klima-freundlichere Wirtschaft aufbauen. Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz ist mit diesem Ergebnis sehr zufrieden.

Erklärung: EU

Einige Staaten in Europa bilden freiwillig eine Gemeinschaft. Diese heißt Europäische Union oder auch EU. Die EU hat 27 Mitglieds-Länder. Österreich ist am 1. Jänner 1995 zur EU beigetreten. Jeder Staat in der EU muss sich auch an die EU-Regeln halten. Österreich muss die eigenen Gesetze an die EU-Regeln anpassen.