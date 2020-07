Ab Freitag gilt wieder die Maskenpflicht

Weil sich wieder mehr Menschen mit dem Corona-Virus anstecken, gilt ab Freitag in Österreich in vielen Bereichen wieder die Maskenpflicht. Beim Einkaufen zum Beispiel in Lebensmittel-Geschäften und Supermärkten, aber auch in Banken und Postämtern muss man wieder einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Das hat Bundeskanzler Sebastian Kurz in einer Pressekonferenz angekündigt.