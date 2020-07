Raumsonde der Vereinigten Arabischen Emirate fliegt Richtung Mars

Am Montag hat das Land Vereinigte Arabische Emirate als erstes arabisches Land eine Raumsonde in Richtung Mars geschickt. Nach 7 Monaten soll die Sonde den Mars erreichen. Die Sonde soll den Mars und seine Klima-Bedingungen ein ganzes Mars-Jahr beobachten und Daten sammeln. Ein Mars-Jahr sind fast 2 Erden-Jahre.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

Mit der Sonde sollen Forscher die Atmosphäre auf dem Mars zum ersten Mal zu jeder Tageszeit und Jahreszeit beobachten können. Die Rakete für den Flug ins All wurde in Japan entwickelt und auch in Japan ins All geschickt.

Erklärung: Raumsonde

Eine Raumsonde ist ein kleines Raumschiff ohne Astronauten. Eine Raumsonde fliegt automatisch oder wird von der Erde aus ferngesteuert. Raumsonden untersuchen den Weltraum und Himmelskörper, zum Beispiel Kometen oder den Mond.