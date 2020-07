China sprengt Damm wegen Überschwemmungen

In Teilen von China sorgt starker Regen für Überschwemmungen. Deshalb sind sogar Teile eines Staudamms am Chu-Fluss gesprengt worden. Damit will man verhindern, dass der Fluss noch mehr Gebiete überschwemmt. Das Wasser soll nun in Auffang-Becken fließen.