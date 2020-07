Mehr als 100 Tote bei Erdrutsch in Jade-Mine in Myanmar

Mehr als 100 Bergarbeiter sind bei einem Erdrutsch in dem Land Myanmar gestorben. Die Suche nach weiteren Opfern wurde wegen heftiger Regenfälle vorerst gestoppt. Die Arbeiter wurden von einer Schlammlawine begraben. Die Schlammlawine hatte sich nach heftigen Regenfällen in dem asiatischen Land gelöst. Die Menschen arbeiteten in einer Jade-Mine in der Ortschaft Hpakant. Dort kommt es immer wieder zu schweren Unfällen.