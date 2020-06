Viele Österreicher haben ihre Reise-Pläne für den Sommer geändert

Facebook

Fast die Hälfte aller Familien mit Kindern will nun zum Beispiel in Österreich Urlaub machen. Insgesamt planen 75 Prozent der Österreicher einen Sommer-Urlaub. Die Mehrheit davon bleibt in Österreich. Und zwar am liebsten in Kärnten, in der Steiermark oder in Salzburg.