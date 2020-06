2 Kinder und eine Mutter wurden aus dem Traunsee gerettet

Am Mittwoch sind 2 Mädchen und ihre Mütter im Traunsee in Oberösterreich in Not geraten. Die 5 und 6 Jahre alten Mädchen gingen im See schwimmen. Sie schafften es nicht mehr ans Ufer zurück und riefen um Hilfe. Ihre Mütter sprangen sofort ins Wasser, um die Mädchen zu retten. Aber im kalten Wasser kamen sie in Schwierigkeiten und riefen ebenfalls um Hilfe.