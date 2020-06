Facebook

Am stärksten ging die Industrie-Produktion in Luxemburg, Italien und der Slowakei zurück. Insgesamt wurde in der Eurozone im April so wenig hergestellt wie zuletzt Mitte der 1990er Jahre.

Die Eurozone besteht aus den 19 EU-Ländern, in denen man mit dem Euro bezahlt. Die Eurozone wird auch Euroraum genannt. Auch Österreich gehört dazu. Insgesamt hat die EU 27 Mitglieds-Länder.