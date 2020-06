Der bekannte österreichische Schauspieler, Regisseur und Theater-Direktor Otto Schenk ist am Freitag 90 Jahre alt geworden. Er spielte in vielen Theater-Stücken mit. Seit den 1990er Jahren spielte er vor allem im Theater in der Josefstadt in Wien, wo er einige Jahre auch Theater-Direktor war.

© APA (Archiv)

Auch in vielen Filmen wirkte Schenk mit. Er war auch als Theater-Regisseur tätig, darunter auch in der Wiener Staatsoper und in der Metropolitan Opera in New York.