In Großbritannien gibt es wegen Corona eine Quarantäne-Regel

In Großbritannien gibt es seit Montag wegen der Corona-Krise eine umstrittene Regel für Einreisende. Menschen die nach Großbritannien kommen, müssen für 2 Wochen in Quarantäne. Sie müssen auch sagen, wo sie in dieser Zeit wohnen. So will man verhindern, dass die Zahl der Infektionen steigt. Es gibt in Großbritannien aber mehr Corona-Infizierte als in vielen anderen Ländern.