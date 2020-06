Konjunktur-Paket soll der deutschen Wirtschaft helfen

Die Corona-Krise hat der Wirtschaft in ganz Europa sehr geschadet, auch in Deutschland. Deshalb will man in Deutschland der Wirtschaft helfen, und zwar mit einem sogenannten Konjunktur-Paket. Das sind Maßnahmen, die die Wirtschaft mit viel Geld stärken sollen. Dafür will die deutsche Regierung heuer und nächstes Jahr insgesamt 130 Milliarden Euro ausgeben.