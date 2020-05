Die Corona-Beschränkungen in Frankreich, Spanien und Belgien sind gelockert worden. In den 3 Ländern gehen die Infektions-Zahlen und die Todes-Zahlen durch Corona zurück. Daher haben sie sich entschieden, ihren Bürgern nach fast 2 Monaten wieder mehr Normalität zu ermöglichen.

In Frankreich dürfen die Bürger nun wieder ohne Einschränkungen ihre Häuser verlassen. Geschäfte und Schulen haben auch wieder geöffnet.

In Spanien darf die Hälfte der Einwohner wieder auf die Straße, sofern sie die Abstands-Regeln einhalten. Aber in der spanischen Hauptstadt Madrid und in Barcelona dürfen die Menschen weiterhin nicht nach draußen.

In Belgien öffneten am Montag die Geschäfte wieder. Doch Restaurants, Bars und Cafes bleiben weiterhin geschlossen.