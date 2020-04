An Seen und Flüssen ist Baden möglich

Mit den wärmeren Temperaturen steigt auch in der Corona-Krise der Wunsch nach Badespaß. Die Freibäder in Österreich öffnen jedes Jahr Anfang Mai. Heuer sieht es mit der Öffnung der Freibäder aber nicht gut aus. Bei Seen und Flüssen sieht es dagegen besser aus.