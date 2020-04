Zahl der Corona-Kranken in Österreich wird weniger

In Österreich gibt es immer weniger Kranke mit dem Corona-Virus. Am Mittwoch in der Früh waren nur noch ungefähr 3.000 Menschen mit dem Corona-Virus erkrankt. Es müssen auch weniger Menschen wegen dem Corona-Virus im Spital behandelt werden. Wegen dem Virus sind bis jetzt in Österreich ungefähr 500 Menschen gestorben.