Die Regierung will Steuern für niedrige Einkommen senken

Die Regierung will die Steuern für niedrige Einkommen im nächsten Jahr senken. Das hat Vize-Kanzler Werner Kogler am Samstag angekündigt. Er sagt, dass die Menschen dringend weniger Steuern zahlen sollen. Auch wenn das durch die Corona-Krise für die Regierung schwieriger ist. Kogler hofft durch die Steuer-Senkung, dass damit auch der Wirtschaft in Österreich geholfen wird.