Bisher mehr als 1,5 Millionen Corona-Infizierte weltweit

Weltweit ist die Zahl der Corona-Infizierten auf mehr als 1,5 Millionen Menschen gestiegen. Die Zahl der Corona-Toten weltweit liegt derzeit bei mehr als 87.700 Menschen. Die meisten Infizierten kommen mit mehr als 420.000 aus den USA. In Spanien haben sich rund 150.000 Menschen mit dem Corona-Virus angesteckt und in Italien rund 140.000. In Österreich sind es mehr als 13.000.