In Wien gibt es eigenes Zeichen für Maskenpflicht in Verkehrsmitteln

Ab dem nächsten Dienstag muss man auch in öffentlichen Verkehrsmitteln eine Schutzmaske tragen. Erlaubt ist alles, was den Mund und die Nase bedeckt. Auch in den Stationen muss man eine Maske tragen. Damit soll man andere Menschen vor dem Corona-Virus schützen. In Wien gibt es in den öffentlichen Verkehrsmitteln ab dem Wochenende ein eigenes Hinweis-Zeichen für die neue Regel. Das Zeichen zeigt einen Kopf mit einer Schutzmaske in einem blauen Kreis. Auf dem Zeichen steht: "Bitte Mund und Nase bedecken!"