In den USA sind mehr als 12.700 Menschen am Corona-Virus gestorben

Die Menschen in den USA bereiten sich auf schlimme Wochen vor. Der Grund ist die Corona-Krise. Denn immer mehr Amerikaner sterben an dem Corona-Virus. Schon über 12.700 Menschen in den USA sind bis Mittwoch wegen dem Virus gestorben. US-Präsident Donald Trump sagte, dass den Amerikanern "sehr schreckliche Zeiten" bevorstehen. Die kommende Woche wird wahrscheinlich die härteste werden, sagte Trump.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

Sehr schlimm ist es auch noch immer in Italien, in Spanien, in Großbritannien und in Frankreich. In diesen Ländern sterben noch immer Hunderte Menschen jeden Tag an dem Virus. Eine wirkliche Besserung der Situation sehen die Experten noch immer nicht.