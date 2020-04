Schulen bleiben wahrscheinlich im April noch geschlossen

Die Schulen in Österreich werden sehr wahrscheinlich im April noch geschlossen bleiben. Das hat Bildungs-Minister Heinz Faßmann am Dienstag angekündigt. Es wurde noch nicht entschieden, wann genau die Schulen wieder öffnen werden. Die Schulen sollen dann nach und nach öffnen. Zuerst werden die Maturanten und die Schüler von Abschluss-Klassen in die Schule dürfen.