Die meisten Österreicher essen am Grün-Donnerstag gerne Spinat

Am 9. April ist wieder Grün-Donnerstag. Bei einer Umfrage gaben mehr als die Hälfte der Österreicher an, dass sie am Grün-Donnerstag Spinat essen. 36 Prozent der Befragten sagen, dass sie den Spinat am liebsten mit einem Spiegelei und Kartoffeln essen.