Olympische Sommerspiele beginnen am 23. Juli 2021

Heuer im Sommer hätten in Japan die Olympischen Sommerspiele stattfinden sollen. Wegen des Corona-Virus wurden sie aber verschoben. Nun sollen sie am 23. Juli 2021 eröffnet werden und bis 8. August 2021 dauern. Das ist am Montag offiziell bekannt gegeben worden.