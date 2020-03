Verfassungs-Änderung gibt russischem Präsidenten mehr Macht

Facebook

Bisher durfte der russische Präsident nur 2 Amtszeiten hintereinander regieren. Putin war allerdings schon 4 Amtszeiten lang Präsident. Nach 2 Amtszeiten war er aber eine Zeit lang Premier-Minister. Danach konnte er wieder 2 Mal Präsident werden. Nach der neuen Verfassung könnte Putin nun sogar bis zum Jahr 2036 regieren.

Erklärung: Verfassung

Die Verfassung ist das höchste aller Gesetze in einem Land. Darin stehen zum Beispiel die Rechte für alle Bürger und Bürgerinnen. In der Verfassung steht auch, was Politiker dürfen und was sie nicht dürfen.