Wieder Streiks in der Sozial-Wirtschaft

In der Sozial-Wirtschaft wird derzeit ein neuer Kollektiv-Vertrag verhandelt. Die Gewerkschaft und die Arbeitgeber konnten sich aber bisher nicht einigen. Deshalb hat die Gewerkschaft Streiks für 24. und 25. März angekündigt. An diesen Tagen werden viele Einrichtungen zusperren, es soll aber Notdienste geben.

Die Gewerkschaft verlangt, dass die Arbeitnehmer in der Sozial-Wirtschaft nur noch 35 Stunden pro Woche arbeiten müssen. Zusätzlich sollen die Arbeitnehmer mehr Gehalt bekommen. Die Arbeitgeber lehnen das ab. Sie sagen, dass das zu teuer wäre.

Erklärung: Sozial-Wirtschaft

Sozial-Wirtschaft ist der Teil der Wirtschaft, der sich um Menschen kümmert, die Pflege oder Unterstützung brauchen. Zur Sozial-Wirtschaft gehören Firmen und Organisationen wie zum Beispiel die Caritas oder das Rote Kreuz. Auch private Kindergärten und Horte gehören dazu.

Erklärung: Kollektiv-Vertrag

Ein Kollektiv-Vertrag ist ein Vertrag für alle Arbeitnehmer in einem Beruf. Es gibt Kollektiv-Verträge für viele verschiedene Berufe und ihre Mitarbeiter. In einem Kollektiv-Vertrag stehen die Rechte der Mitarbeiter. Darin steht aber auch, was sie in ihrer Arbeit tun müssen und wie viel Lohn sie bekommen. Der Kollektiv-Vertrag soll die Arbeitnehmer schützen.