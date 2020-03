Der Vulkan Merapi in Indonesien ist wieder ausgebrochen

Der Vulkan Merapi in Indonesien ist am Dienstag ausgebrochen. Dabei stieß der Vulkan eine 6.000 Meter hohe Wolke aus Asche aus. Im Umkreis von 10 Kilometern rund um den Vulkan fiel graue Asche vom Himmel herab. Der Flughafen in 40 Kilometer Entfernung musste geschlossen werden.