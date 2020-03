Neue Corona-Virus-Infektionen in Österreich

In Österreich haben sich bis Dienstag Nachmittag 24 Menschen mit dem neuen Corona-Virus infiziert. Das waren 8 Menschen mehr als am Tag davor. Die meisten Erkrankten kommen aus Wien. Weitere Fälle gibt es in Niederösterreich, in der Steiermark, in Salzburg und in Tirol. Dazu kommen etwa 350 Menschen, die zuhause bleiben müssen. Sie hatten Kontakt zu Menschen, die an dem Corona-Virus erkrankt sind.