16 Menschen haben sich in Österreich mit dem Corona-Virus infiziert

In Österreich haben sich bis Montag Mittag 16 Menschen mit dem neuen Corona-Virus infiziert. In Wien gibt es 9 Fälle. Weitere Fälle gibt es in Tirol, in Salzburg, in Niederösterreich und in der Steiermark. In Salzburg sind 18 Mitarbeiter von 2 Hotels nach Hause geschickt worden. In den beiden Hotels hatte ein deutscher Gast übernachtet, der nun am Corona-Virus erkrankt ist. Die 18 Mitarbeiter müssen nun Zuhause bleiben und abwarten, ob sie krank werden.