Sohn soll in Enns Vater getötet haben

In Enns in Oberösterreich soll am Dienstag ein 42-jähriger Mann seinen 78-jährigen Vater getötet haben. Die 2 sollen schon jahrelang immer wieder miteinander gestritten haben. Auch kurz vor der Tat soll es wieder einen Streit zwischen den beiden gegeben haben. Dieser Streit endete schließlich damit, dass der Sohn seinen Vater attackiert und getötet hat.