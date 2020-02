Corona-Virus breitet sich weiter aus

Das Corona-Virus hat sich am Mittwoch in vielen Ländern weiter ausgebreitet. In Italien waren es am Nachmittag 12 Tote und viele neue Ansteckungen. In Spanien gab es ein zweites Todesopfer. Ein Fall des Corona-Virus wurde in Brasilien bekannt. Es ist damit die erste Corona-Infektion in Südamerika. Zum ersten Mal gab es außerhalb von China mehr neue Ansteckungen als innerhalb von China.