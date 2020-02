Karneval in Venedig mit "Flug des Engels" eröffnet

Am Sonntag ist der Karneval in Venedig eröffnet worden. Der Karneval von Venedig findet jährlich statt und dauert heuer bis zum 25. Februar. Traditionell gab es auch wieder den "Flug des Engels" über den Markusplatz. Dabei flog eine Frau als Engel verkleidet an einem Seil gesichert in der Luft. Sie ließ buntes Konfetti auf die Menschen regnen.