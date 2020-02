Weiterhin Hochwasser-Warnungen in Großbritannien

Am Wochenende ist ein Sturm über Großbritannien gezogen. Durch den Sturm hat es viel geregnet. In einigen Gebieten regnete es an nur einem Tag so viel, wie sonst durchschnittlich in einem Monat. Besonders stark betroffen war der Landes-Teil Wales. Insgesamt gab es Hunderte Hochwasser-Warnungen. Laut Experten bleiben diese Warnungen auch für die nächsten Tage bestehen.