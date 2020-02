Corona-Virus heißt jetzt offiziell Covid-19

In China ist vor ein paar Monaten ein neues Virus ausgebrochen. Es heißt Corona-Virus und löst eine Lungen-Krankheit aus. Offiziell hat das Virus jetzt den Namen Covid-19. Das "Co" steht für "Corona", das "vi" steht für "Virus" und das "d "steht für "disease". Das ist das englische Wort für Krankheit. Die Zahl 19 steht für das Jahr 2019.

An dem Corona-Virus sind in China schon mehr als 1.100 Menschen gestorben. Mehr als 44.000 Menschen in China haben sich bereits damit angesteckt. Außerhalb von China gibt es bereits mehr als 500 Erkrankungen. In Österreich hat sich bisher noch niemand mit dem Corona-Virus angesteckt.