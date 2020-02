Die Frauen in der EU haben im Jahr 2018 weniger Pension als die Männer bekommen. Im Durchschnitt erhielten Frauen 30 Prozent weniger Geld. In Österreich bekamen die Frauen sogar 39 Prozent weniger Pension als die Männer.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (dpa)

Der Unterschied zwischen den Pensionen von Frauen und Männern ist in Luxemburg am größten. Dort bekamen Frauen um 43 Prozent weniger Pension. In Estland war der Pensions-Unterschied mit nur 1 Prozent am geringsten.