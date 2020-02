Entdecker des Corona-Virus ist selbst an der Krankheit gestorben

In China ist vor kurzem ein neuer Virus ausgebrochen. Er heißt Corona-Virus und löst eine Lungen-Krankheit aus. Daran sind in China schon mehr als 600 Menschen gestorben. Auch der Entdecker der Krankheit ist tot. Der chinesische Mediziner Li Wenliang starb am Freitag in der Stadt Wuhan.