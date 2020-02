Facebook

Kirk Douglas spielte in mehr als 80 Filmen mit. Bekannt wurde er zum Beispiel durch seine Film-Rollen in "20.000 Meilen unter dem Meer" im Jahr 1954 und "Spartacus" im Jahr 1960. Douglas hatte 3 Mal die Chance einen Oscar zu gewinnen. Im Jahr 1996 bekam er schließlich den Oscar für sein Lebenswerk, also für all seine Leistungen.

Erklärung: Oscars

Die Oscars sind die wichtigsten und bekanntesten Film-Preise der Welt. Sie werden jedes Jahr in der Stadt Los Angeles in den USA verliehen.