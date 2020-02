Schneefall führte zu Lawinen-Gefahr in Österreich

Am Dienstag gab es in vielen Teilen von Österreich ein Sturmtief. Durch dieses Sturmtief ist es auch zu Schneefällen gekommen. Dadurch kam es am Mittwoch in der Früh zu Verkehrs-Störungen in der Stadt und im Bundesland Salzburg. Es kamen Autos ins Rutschen und Lkw blieben hängen.