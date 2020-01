Bundespräsident Van der Bellen hat das Vertrauen der Österreicher

Die Österreicher haben laut einer Umfrage am meisten Vertrauen in Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Bundeskanzler Sebastian Kurz von der Partei ÖVP konnte seit der letzten Umfrage wieder etwas an Vertrauen dazugewinnen und liegt auf dem 2. Platz. Den größten Zuwachs gab es für Vizekanzler Werner Kogler von den Grünen. Er ist erst seit kurzem in der Regierung, liegt aber schon jetzt ebenfalls auf dem 2. Platz.