4 Preise beim 10. Österreichischen Filmpreis gehen an Joy

Am Donnerstag sind zum 10. Mal die Österreichischen Filmpreise verliehen worden. Der Film "Joy" gewann gleich in 4 Kategorien einen Preis. Er bekam Preise in den Kategorien bester Film, Regie und Drehbuch. Die Schauspielerin Joy Anwulika Alphonsus bekam für ihre Rolle in "Joy" den Preis als beste Hauptdarstellerin.