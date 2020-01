Die Semesterferien haben in Wien und Niederösterreich begonnen

Am Freitag haben für rund 450.000 Schüler in Wien und Niederösterreich die Semesterferien begonnen. Die Semesterferien dauern eine Woche. Vor den Ferien bekamen die Schüler das Halbjahres-Zeugnis. Man sagt auch Schulnachricht dazu. Viele Familien fahren in den Semesterferien auf Ski-Urlaub. Auf dem Weg dorthin kann es aber auf den Autobahnen zu Staus kommen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA

In den Bundesländern Burgenland, Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg beginnen die Semesterferien erst am 8 Februar. In Oberösterreich und der Steiermark beginnen sie am 15. Februar.