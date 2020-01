Erfolg für österreichische Skifahrer bei Hahnenkamm-Rennen

Von Freitag bis Sonntag haben in Kitzbühel in Tirol die 80. Hahnenkamm-Rennen stattgefunden. Die Österreicher konnten bei den Ski-Bewerben gleich 4 Pokale holen. Im Super-G am Freitag wurde Matthias Mayer Zweiter. In der Abfahrt am Samstag holte er sogar den 1. Platz vor Vincent Kriechmayr, der Zweiter wurde. Im Slalom am Sonntag schaffte es Marco Schwarz auf den 2. Platz.