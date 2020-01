Basketball-Star Kobe Bryant bei Hubschrauber-Absturz gestorben

Der ehemalige Basketball-Star Kobe Bryant ist tot. Der 41-Jährige starb am Sonntag bei einem Hubschrauber-Absturz in den USA. Dabei starb auch seine 13-jährige Tochter. Insgesamt kamen bei dem Absturz 9 Menschen ums Leben. Weltweit trauerten viele Menschen.

© APA (AFP/GETTY)

Bryant spielte 20 Jahre lang in der NBA. Während er in der NBA spielte, holte er mit seinem US-Basketball-Team Los Angeles Lakers 5 Mal die Meisterschaft. Bryant zählt zu den besten Spielern in der Geschichte der NBA. Im Jahr 2008 und 2012 gewann er mit dem US-Nationalteam die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen. Bryant beendete 2016 seine Karriere.

Erklärung: NBA

NBA ist die Abkürzung für National Basketball Association. Das ist die Basketball-Profi-Liga in den USA. Sie ist die bekannteste Basketball-Liga in der Welt. Daher spielen auch die besten Basketball-Spieler der Welt in der NBA.