Sängerin Billie Eilish gewann bei den Grammys 4 Preise

In den USA in der Stadt Los Angeles sind am Sonntag zum 62. Mal die Grammys vergeben worden. Die Grammys sind einer der wichtigsten Musikpreise der Welt und werden einmal im Jahr verliehen. Die erst 18-jährige US-Sängerin Billie Eilish gewann gleich 4 Grammys. Sie bekam Preise für das beste Album, die beste Aufnahme, das beste Lied und als beste neue Künstlerin.