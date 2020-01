Ex-FPÖ-Chef Strache kandidiert vielleicht für die DAÖ

Im Dezember traten in Wien 3 Abgeordnete des Gemeinderats aus der FPÖ aus und gründeten eine eigene Partei. Sie heißt "Die Allianz für Österreich", abgekürzt DAÖ. Die DAÖ wünscht sich den ehemaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache als Spitzenkandidat für die Wien-Wahl im Herbst.

Am Donnerstag ist Strache bei einem Treffen der DAÖ aufgetreten. Er hielt dort eine Rede und sagte zu den DAÖ-Mitgliedern: "Ich lasse euch nicht im Stich." Das kann bedeuten, dass er vielleicht bei der Gemeinderats-Wahl in Wien für die DAÖ kandidieren will.