In der französischen Hauptstadt Paris wurde am Donnerstag eine lebensgroße Statue des Comic-Autors Rene Goscinny aufgestellt. Goscinny hat die beliebten Comic-Figuren Asterix und Obelix erfunden.

Es ist das erste Denkmal in Paris, dass an einen Comic-Verfasser erinnern soll. Die Statue wurde in der Nähe seines früheren Wohnhauses von Goscinny aufgestellt. Rene Goscinny starb vor 42 Jahren.