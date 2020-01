China stoppt wegen Lungen-Virus Verkehr aus Wuhan

In der Stadt Wuhan in China ist vor kurzem ein neuer Virus ausgebrochen. Dieser Virus löst eine Lungen-Krankheit aus. Mehr als 600 Menschen sind erkrankt, einige Menschen starben daran. An einer Lungen-Entzündung kann man sterben, wenn sie nicht medizinisch behandelt wird.